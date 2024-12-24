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24 декабря 2024, 18:49

Ликвидация МСЭК: в Минздраве сказали, какие документы об инвалидности останутся в силе

24 декабря 2024, 18:49
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фото: pixabay.com
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Документы, подтверждающие установление инвалидности, выданные МСЭК до 31 декабря 2024 года, после ликвидации комиссий остаются в силе

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич в эфире телевидения, передает RegioNews.

"На уровне закона установлено, что все документы, выданные МСЭК до 31 декабря, остаются в силе и остаются те льготы, гарантии, которые предусмотрены для людей с инвалидностью. В то же время, если человек имеет пожизненную оформленную инвалидность, ему не нужно проходить оценивание. Да, человек может пройти оценку исключительно по собственному желанию", - сказала Карчевич.

Для людей, которые должны проходить периодические осмотры по установлению инвалидности, по словам Карчевич, будет действовать переходный период.

Представительница Минздрава пояснила: если у человека срочная инвалидность, то есть до определенной даты, то когда наступает эта дата, он должен через лечащего врача подать пакет документов и пройти оценку. Но также на уровне закона установлен и льготный период для людей, у которых повторное освидетельствование должно состояться в январе-июне следующего года.

"Для них, если они не смогут пройти оценку, такой период продлится до 1 июля. Это переходный период на момент, пока люди адаптируются к новой системе", - сказала Карчевич.

Напомним, 19 декабря Верховная Рада приняла в целом закон о ликвидации в Украине всех медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) с 2025 года.

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