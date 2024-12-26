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Чиновники прокуратур в разных областях незаконно получили инвалидность II группы и соответствующие пенсионные выплаты

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Правоохранители сообщили о подозрении двум чиновникам МСЭК, а также руководителю и заместителю руководителя окружных прокуратур в разных областях Украины.

По данным следствия, после незаконного получения инвалидности один из прокуроров получил более 1 млн грн пенсионных выплат, а другой – более 400 тыс. грн.

Установлено, что чиновники МСЭК безосновательно установили прокурорам II группу инвалидности бессрочно, о чем указали в своих актах осмотра, которые в дальнейшем направили в органы Пенсионного фонда для начисления и выплаты пенсий.

Решается вопрос об избрании фигурантам мер пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.

Отмечается, что расследование злоупотреблений в системе МСЭК продолжается. Устанавливаются другие причастные к коррупционным схемам.

Кроме этого, завершено служебное расследование возможных махинаций с присвоением групп инвалидности прокурорам. Его выводы добавили к материалам уголовного дела. В результате из прокуратуры уволили 5 прокуроров, а еще 7 лишили административных должностей.

Напомним, ранее в Хмельницкой области задержали на взятке главу центра Мариупольской МСЭК, которая вместе с другими членами комиссии наладила коррупционную схему по уклонению от мобилизации.