Депутаты "Евросолидарности" сорвали заседание Верховной Рады и час вопросов к правительству

скриншот с видео

Часов вопросов правительству, как проводится в парламенте по пьяницам, сегодня не состоялось. Фракция "Евросолидарности" закрыла проход министрам в их места.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщения народных депутатов в соцсетях.

В частности, нардеп из "Слуги народа" Александр Федиенко обнародовал видео, как политики из фракции "ЕС" заблокировали правительственную ложу.

"Сегодня вопросов к правительству не состоялось. Депутаты спели гимн, и разошлись", - написал нардеп.

О том, что заседание Рады не состоялось, написал нардеп Ярослав Железняк.

"Правительственная ложа заблокирована, президиум тоже… Все. День всех закончился без заседания", - говорится в сообщении.

Фракция "Европейская солидарность" заблокирует президиум с требованием ответственности членов СНБО за незаконное решение о санкциях против Петра Порошенко.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Впоследствии Зеленский заявил, что санкции могут быть сняты, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии.

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