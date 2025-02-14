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14 лютого 2025, 10:58

Депутати "Євросолідарності" зірвали засідання Верховної Ради та годину запитань до уряду

14 лютого 2025, 10:58
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скріншот із відео
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Години запитань до уряду, як проводиться у парламенті по п'яницях, сьогодні не відбулося. Фракція "Євросолідарності" закрила прохід міністрам до їхніх місць.

Про це інформує RegioNews з посиланням на повідомлення народних депутатів у соцмережах.

Зокрема, нардеп зі "Слуги народу" Олександр Федієнко оприлюднив відео, як політики з фракції "ЄС" заблокували урядову ложу.

"Сьогодні запитань до уряду не відбулось. Депутати заспівали гімн, і розійшлись", - написав нардеп.

Про те, що засідання Ради не відбулося, написав і нардеп Ярослав Железняк.

"Урядова ложа заблокована, президія теж… Все. День всіх закінчився без засідання", - йдеться у повідомленні.

Фракція "Європейська солідарність" заблокує президію з вимогою відповідальності членів РНБО за незаконне рішення про санкції проти Петра Порошенка.

Нагадаємо, 13 лютого Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти Порошенка, Жеваго, Коломойського, Боголюбова і Медведчука.

За словами президента, всі вони здійснювали діяльність в інтересах РФ. І по кожному епізоду відкриті кримінальні справи, які розслідують правоохоронці.

Згодом Зеленський заявив, що санкції можуть бути зняті, якщо виведені гроші повернуть назад в Україну, щоб передати армії.

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