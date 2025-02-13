Зеленский назвал условия, при которых с Порошенко снимут санкции СНБО

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил причину введения санкций СНБО против экспрезидента и нардепа Петра Порошенко. Эти санкции могут быть сняты, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Общественное".

По словам президента, введенные санкции не будут последними. Их ввели из-за вывода миллиардов гривен во время войны.

"Я просто удивлен, что раньше финмониторинг ничего нам не показывал. Я этого не видел, а как было до меня, сложно сказать. Сейчас Служба безопасности и финмониторинг показывают миллиарды. И все эти люди, Медведчук и Порошенко — они партнеры в этом кейсе, но я не хочу обвинять, это делают суды. И это ведь не то, что делают суды. другие деньги, которые были заработаны таким незаконным путем", — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что попавшие под санкции могут вернуть выведенные средства в бюджет, и их направят на ВСУ. По словам президента, тогда санкции снимут.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.