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13 февраля 2025, 19:28

В документе о новых санкциях СНБО против олигархов нашли ошибки

13 февраля 2025, 19:28
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коллаж RegioNews
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Журналисты исследовали документ, принятый по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и выявивших там некоторые неточности

Об этом сообщает RegioNews.

В частности, обнаружена ошибка в документе о санкциях против бизнесмена Константина Жеваго, сообщил в Facebook журналист Максим Савчук. Там неправильно указана дата рождения предпринимателя. Жеваго родился в 1974 году, а в документе указана дата рождения 1957 год.

Также журналист отметил, что в документе по санкциям против лидера "Европейской солидарности" и экс-президента Украины Петра Порошенко неправильно указан налоговый номер.

Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.

Впоследствии Зеленский заявил, что санкции могут быть сняты, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии.

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