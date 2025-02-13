В документе о новых санкциях СНБО против олигархов нашли ошибки
Журналисты исследовали документ, принятый по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), о введении санкций против ряда украинских бизнесменов и выявивших там некоторые неточности
Об этом сообщает RegioNews.
В частности, обнаружена ошибка в документе о санкциях против бизнесмена Константина Жеваго, сообщил в Facebook журналист Максим Савчук. Там неправильно указана дата рождения предпринимателя. Жеваго родился в 1974 году, а в документе указана дата рождения 1957 год.
Также журналист отметил, что в документе по санкциям против лидера "Европейской солидарности" и экс-президента Украины Петра Порошенко неправильно указан налоговый номер.
Напомним, 13 февраля Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
По словам президента, все они осуществляли деятельность в интересах РФ. И по каждому эпизоду возбуждены уголовные дела, которые расследуют правоохранители.
Впоследствии Зеленский заявил, что санкции могут быть сняты, если выведенные деньги вернут в Украину, чтобы передать армии.
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