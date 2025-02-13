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13 февраля 2025, 14:17

Опрос показал, кого украинцев считают лидером оппозиции

13 февраля 2025, 14:17
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фото: иллюстративное
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В начале февраля 2025 большинство украинцев считают лидером оппозиции в Украине - Петра Порошенко. Далее в рейтинге следуют Сергей Притул, Юля Тимошенко и Дмитрий Разумков.

Как передает RegioNews, об этом стало известно по результатам опроса Киевского международного института социологии.

Да, 56% опрашиваемых смогли избрать публичное лицо, то есть назвать кого-то, кого считают лидером оппозиции.

В то же время, 16% наших сограждан считают, что в Украине нет настоящей оппозиции, а еще 2%, наоборот, считают, что в Украине сразу несколько лидеров оппозиции.

Другим участникам опроса затруднились ответить что-то конкретное из пересечения на этот вопрос.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 12 февраля ввел санкции против народного депутата партии "Европейская солидарность", 5-го президента Украины Петра Порошенко.

Ранее мы писали, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.

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