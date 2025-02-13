Опрос показал, кого украинцев считают лидером оппозиции
В начале февраля 2025 большинство украинцев считают лидером оппозиции в Украине - Петра Порошенко. Далее в рейтинге следуют Сергей Притул, Юля Тимошенко и Дмитрий Разумков.
Как передает RegioNews, об этом стало известно по результатам опроса Киевского международного института социологии.
Да, 56% опрашиваемых смогли избрать публичное лицо, то есть назвать кого-то, кого считают лидером оппозиции.
В то же время, 16% наших сограждан считают, что в Украине нет настоящей оппозиции, а еще 2%, наоборот, считают, что в Украине сразу несколько лидеров оппозиции.
Другим участникам опроса затруднились ответить что-то конкретное из пересечения на этот вопрос.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны 12 февраля ввел санкции против народного депутата партии "Европейская солидарность", 5-го президента Украины Петра Порошенко.
Ранее мы писали, за что именно СНБО ввел санкции против Порошенко, Коломойского, Боголюбова, Жеваго и Медведчука.