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05 февраля 2025, 14:55

В Украине ликвидировали масштабный наркокартель: в шести областях действовали 18 нарколабораторий

05 февраля 2025, 14:55
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фото: Национальная полиция
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Ежемесячно злоумышленники сбывали десятки килограммов амфетамина, а заработанные деньги переводили в криптовалюту

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Нацполиция провела двухэтапную спецоперацию по ликвидации преступной организации, которая легализовывала через подставных лиц миллионные доходы от наркоторговли.

Злоумышленники фасовали и распространяли прекурсор для изготовления амфетамина в промышленных масштабах. Товар сбывали путем почтовых отправлений или через "мастер-клады". Так он попадал в сеть из 18 нарколабораторий, действовавшей в шести областях страны.

Из этого сырья ежемесячно изготавливали и сбывали бесконтактным путем через анонимные телеграмм-каналы более 60 кг амфетамина, а суммы прибыли достигали 18 млн грн в месяц.

Лидер группировки отвечал за непрерывную поставку и наладку сбыта сырья для изготовления амфетамина. Его подчиненные ежедневно фасовали по несколько килограммов запрещенного товара на съемных квартирах, которые каждые две недели меняли.

Отдельная группа подыскивала граждан, которые за вознаграждение согласились предоставить свои данные для открытия банковских счетов и создавали личные кабинеты в мобильных приложениях, куда в дальнейшем поступали миллионные доходы от незаконного сбыта прекурсоров для изготовления амфетамина.

Так, фигуранты привлекли более тысячи подставных лиц, со счетов которых за год вывели более 200 миллионов гривен на два депозитных криптогаманца.

Стражи порядка провели более ста обысков на территории десяти областей страны и города Киева. В ходе которых обнаружили и изъяли:

  • элитные авто,
  • более 80 тысяч долларов в разной валюте,
  • 60 килограммов каннабиса,
  • 7 кг "а-PVP",
  • 3,5 кг амфетамина,
  • 900 шт "MDMA",
  • партию подставных банковских счетов.

11 фигурантов задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи полиции собрали достаточно доказательств и объявили о подозрении шестнадцати фигурантам наркокартеля.

Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Украине разоблачили мощную сеть продаж наркотиков через специально созданную аптеку.

Также мы сообщали, что в Киеве перед судом предстанут наркодилеры , сбывавшие кокаин, амфетамин и каннабис. Чтобы не привлекать внимание, они переодевались в военную форму.

обыски наркотики полиция товары нарколаборатория амфетамин
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