На Черниговщине обнаружили масштабные тайники оружия и боеприпасов
В одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия
Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.
Так, в нежилом здании и вблизи него были найдены: 16 гранатометов, 31 выстрел в ручной гранатомет, два автомата, ручной огнемет, 26 ящиков патронов калибра 7,62 мм до автоматического стрелкового оружия (в общей сложности более 37 тысяч патронов).
А также более 50 ручных гранат разных типов, около полутора сотен боеприпасов к подствольным гранатометам.
В общей сложности изъято около одной тонны оружия и боеприпасов.
Все найденное полицейские изъяли и направили на проведение экспертных исследований.
Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения оружия, боеприпасов или других опасных или подозрительных предметов следует немедленно сообщить полиции.
Напомним, в Украине задержаны 15 человек, пытавшихся продать "трофейное оружие".
Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали мужчину, продавшего на улице гранаты и тротиловые шашки. Ему грозит лишение свободы.