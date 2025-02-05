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05 февраля 2025, 08:50

На Черниговщине обнаружили масштабные тайники оружия и боеприпасов

05 февраля 2025, 08:50
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фото: Национальная полиция
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В одном из сел Корюковского района Черниговской области полицейские обнаружили три схрона с арсеналом разных видов оружия

Об этом сообщила полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Так, в нежилом здании и вблизи него были найдены: 16 гранатометов, 31 выстрел в ручной гранатомет, два автомата, ручной огнемет, 26 ящиков патронов калибра 7,62 мм до автоматического стрелкового оружия (в общей сложности более 37 тысяч патронов).

А также более 50 ручных гранат разных типов, около полутора сотен боеприпасов к подствольным гранатометам.

В общей сложности изъято около одной тонны оружия и боеприпасов.

Все найденное полицейские изъяли и направили на проведение экспертных исследований.

Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения оружия, боеприпасов или других опасных или подозрительных предметов следует немедленно сообщить полиции.

Напомним, в Украине задержаны 15 человек, пытавшихся продать "трофейное оружие".

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали мужчину, продавшего на улице гранаты и тротиловые шашки. Ему грозит лишение свободы.

Черниговская область оружие Боеприпасы кинологи полиция
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