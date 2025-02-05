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05 февраля 2025, 13:25

В Харьковской области сотрудница медучреждения пыталась обмануть государство при покупке генераторов

05 февраля 2025, 13:25
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фото: Национальная полиция
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Действия злоумышленницы нанесли ущерб бюджету территориального общества города Харькова в лице Харьковского городского совета на сумму более 380 тысяч гривен

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что медучреждение заключило предпринимателем договор на приобретение дизельного генератора по завышенной стоимости. Это нанесло ущерб бюджету территориальной громады города Харькова в лице Харьковского городского совета на сумму 382 тысячи гривен.

Следователи сообщили 42-летней харьковчанке, организовавшей схему, о подозрении по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит лишение свободы сроком от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, в Харьковской области у родственников правоохранителя могут конфисковать имущество на 8 млн. грн. Человек пытался скрыть от государства свои незаконно полученные доходы.

Харьков халатность генератор медучреждения полиция ответственность
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