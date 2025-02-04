В Украине разоблачили мощную сеть продаж наркотиков через специально созданную аптеку

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ДБР завершило расследование в отношении организаторов мощной сети продаж наркотиков через аптеку и наркологические кабинеты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ДБР.

Выяснилось, что участники преступной организации создали в Киеве и Харькове 24 так называемых "наркологических кабинета". В них врачи незаконно выдавали медицинские рецепты на метадон, используемый в заместительной терапии наркозависимых. После этого наркотик получали члены преступной организации и продавали наркозависимым в аптеке.

Сеть действовала с 2020 года. За период деятельности преступной организации было реализовано более 10 кг метадона, на которые врачи выдали более 15 тысяч незаконных рецептов.

Во время обысков у фигурантов стражи порядка обнаружили значительные суммы денег, полученных от незаконной деятельности, и автомобили, приобретенные за средства от нелегального бизнеса.

Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Харьковской области разоблачили псевдоволонтеров, работавших на врага. Злоумышленники собирали для окупантов информацию о местах дислокации украинских военных и техники.