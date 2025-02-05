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05 февраля 2025, 05:43

В Украине разоблачили подпольное производство духов под известные бренды

05 февраля 2025, 05:43
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фото: БЭБ
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Правоохранители разоблачили группу дельцов, которые наладили на территории Харьковской, Киевской и Полтавской областей незаконное производство парфюмерной и косметической продукции всемирно известных торговых марок

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Поддельные духи и косметику фигуранты продавали через сайты и магазины. Доставляли их по почте. Правоохранители совершили контрольные закупки, подтвердившие, что духи и косметика являются подделками, имеют низкое качество, а упаковка и маркировка не соответствуют оригиналам.

Из-за дельцов международные компании понесли большие финансовые потери.

Во время 11 обысков в Полтаве и Харькове – на складах, в местах незаконной деятельности и в домах фигурантов – правоохранители изъяли более 10 тысяч флаконов духов и около 30 тонн сырья: ингредиентов сомнительного качества, пластиковых тар с химикатами, флаконов и т.д.

Напомним, ранее полиция завершила расследование по группе дельцов, организовавших в Одессе подпольные цеха и магазин, где шили и продавали одежду под брендами известных мировых компаний.

производство обыски БЭБ духи нелегальный цех
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