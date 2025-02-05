В Україні ліквідували масштабний наркокартель: у 6 областях діяли 18 нарколабораторій

фото: Національна поліція

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції, передає RegioNews.

Нацполіція провела двоетапну спецоперацію з ліквідації злочинної організації, яка легалізовувала через підставних осіб мільйонні прибутки з наркоторгівлі.

Зловмисники фасували і розповсюджували прекурсор для виготовлення амфетаміну в промислових масштабах. Товар збували шляхом поштових відправлень або через "майстер-клади". Так він потрапляв в мережу з 18 нарколабораторій, яка діяла в шести областях країни.

Із цієї сировини щомісяця виготовляли і збували безконтактним шляхом через анонімні телеграм-канали понад 60 кг амфетаміну, а суми прибутку сягали 18 млн грн на місяць.

Лідер угрупування відповідав за безперервне постачання й налагодження збуту сировини для виготовлення амфетаміну. Його підлеглі щодня фасували по декілька кілограмів забороненого товару на орендованих квартирах, які кожні два тижні змінювали.

Окрема група підшукувала громадян, які за винагороду були згодні надати свої дані для відкриття банківських рахунків та створювали особисті кабінети в мобільних додатках, куди в подальшому надходили мільйонні прибутки від незаконного збуту прекурсорів для виготовлення амфетаміну.

Так, фігуранти залучили понад тисячу підставних осіб, з рахунків котрих за рік вивели понад 200 мільйонів гривень на два депозитні криптогаманці.

Правоохоронці провели понад сто обшуків на території десяти областей країни та міста Києва. В ході яких виявили та вилучили:

елітні авто,

понад 80 тисяч доларів у різній валюті,

60 кілограмів канабісу,

7 кг "а-PVP",

3,5 кг амфетаміну,

900 шт "MDMA",

партію підставних банківських рахунків.

11 фігурантів затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції зібрали достатньо доказів і оголосили про підозру шістнадцяти фігурантам наркокартелю.

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні викрили потужну мережу продажу наркотиків через спеціально створену аптеку.

Також ми повідомляли, що в Києві перед судом постануть наркодилери, які збували кокаїн, амфетамін та канабіс. Щоб не привертати увагу вони переодягалися у військову форму.