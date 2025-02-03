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03 февраля 2025, 15:10

В Киеве задержали наркодилеров в военной форме

03 февраля 2025, 15:10
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фото: Национальная полиция
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В Киеве перед судом предстанут наркодилеры, сбывавшие кокаин, амфетамин и каннабис

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Правоохранители установили, что ранее судимый житель Киевской области наладил сбыт наркотиков и психотропов. В незаконную схему он привлек своего товарища. Злоумышленники сбывали разные виды запрещенных веществ. Чтобы не привлекать внимание, они переодевались в военную форму.

Кроме запрещенных препаратов у злоумышленников изъяли пистолет с патронами.

Следователи сообщили наркодельцам о подозрении по ч. 2, 3 ст. 307 - Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах и ч. 1 ст. 263 - Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса Украины. В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен суду. За совершенное мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители предотвратили новые попытки незаконного сбыта оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. Ее злоумышленники увозили из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.

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