Полиция рассказала детали задержания мужчины, застрелившего военнослужащего ТЦК

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Полиция задержала мужчину, который на АЗС застрелил военнослужащего Полтавского РТЦК из ружья, завладел его автоматом и вместе с соучастником скрылся с места происшествия

Об этом в сообщила полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Отмечается, что местонахождение нападавших установили в течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий.

"С целью оперативного задержания вооруженных преступников мы немедленно начали специальную полицейскую операцию. В течение нескольких часов оперативно-розыскных мероприятий мы установили местонахождение нападающих. С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны", - рассказал начальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев.

Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения безотлагательного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли.

Решается вопрос по сообщению фигурантам о подозрениях и избрании им мер.

Напомним, сегодня, 1 февраля, на автозаправочной станции в г. Пирятин, что в Полтавской области во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру неизвестный совершил вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Также мы сообщали, что в январе в Харькове двое мужчин и женщина напали на бус сотрудников ТЦК.