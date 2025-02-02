Командование Сухопутных войск ВСУ призвало к "жесткой реакции" на убийства военных ТЦК

фото: Facebook / Сухопутные войска ВСУ

Об этом он написал в телеграмме, передает RegioNews.

По мнению Драпатого, вооруженные нападения на военных ТЦК — это продолжение "нарастающей волны пренебрежения защитниками Украины", которая, по его словам, ранее выражалась в унижении военных.

Он считает, что убийство работника ТЦК и нападение на сам военкомат — это "произвол против военных", которому нет оправдания. Также командующий Сухопутными войсками ВСУ призвал к "молниеносной и жесткой реакции власти".

"Если общество переварит эти приступы, плохие симптомы станут диагнозом. Хочу верить, что в той точке, где мы сейчас, это невозможно. Ибо единственное, что отделяет нас от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы. Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу нет должны потерять совесть", - написал он.

Напомним, 1 февраля в Полтавской области мужчина застрелил работника ТЦК. Его задержали.

Как сообщалось, в Ровно взорвали здание ТЦК. В результате взрыва погиб один человек.