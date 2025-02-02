Убийство работника ТЦК в Полтавской области: появились новые подробности

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Правоохранители сообщили о подозрениях двум жителям Полтавской области из-за убийства военнослужащего ТЦК на автозаправочной станции в Пирятине

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Лубенской окружной прокуратуры двум лицам – жителям Лубен и Полтавы поставлено в известность о подозрении", - говорится в сообщении.

Одному инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины)

Другому – пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Напомним, в субботу, 1 февраля, на заправке в Пирятине, где остановился автобус с мобилизованными, напали и убили военного ТЦК. Он входил в конвой, сопровождавший военнообязанных. Через несколько часов подозреваемых задержали. Во время обыска правоохранители изъяли у них боеприпасы и охотничье ружье.

Как сообщалось, в парламенте зарегистрирован законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для работников ТЦК и ВЛК за нарушение правил мобилизации.