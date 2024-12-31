Предновогодние кадровые перестановки: уволен заместитель руководителя Минразвития Ткаченко
Кабинет министров уволил Тимура Ткаченко с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу правительства.
Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров сегодня, 31 декабря.
По информации источников RegioNews, Ткаченко был уволен в связи с переводом на новую должность.
Напомним, сегодня также бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и экс-начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко назначены правительством на новые должности.
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