Предновогодние кадровые перестановки: уволен заместитель руководителя Минразвития Ткаченко

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Кабинет министров уволил Тимура Ткаченко с должности заместителя министра развития общин и территорий Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу правительства.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров сегодня, 31 декабря.

По информации источников RegioNews, Ткаченко был уволен в связи с переводом на новую должность.

Напомним, сегодня также бывший руководитель Полтавской ОВА Филипп Пронин и экс-начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко назначены правительством на новые должности.

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