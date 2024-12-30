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Одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации является Гайдай Сергей Владимирович.

Об этом RegioNews стало известно из собственных источников.

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную администрацию более трех лет. Он был назначен в октябре 2019, а с 24 февраля 2022 стал начальником военной администрации.

Гайдаю 49 лет, он родом из Северодонецка в Луганской области. В 2000-2015 гг. он работал на руководящих должностях частных предприятий Киева.

С 2015 по 2018 год был председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. До назначения на должность в Луганскую областную администрацию работал советником патронатной службы главы Закарпатской ОГА.

Информация об отставке Гайдая начала появляться в январе 2023 года. Тогда СМИ сообщали о возможном назначении его послом в Казахстане, однако этого не произошло.

Указ об увольнении Сергея Гайдая от должности главы Луганской ОВ был подписан 15 марта 2023 года.

В марте этого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Потом появилась информация о том, на какие должности они претендуют.