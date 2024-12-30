14:43  30 декабря
На Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки
12:45  30 декабря
Водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы
12:51  29 декабря
Партизаны в Крыму разведали важный объект для обеспечения технической готовности кораблей РФ
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2024, 14:02

После отставки Пронина Полтавскую ОВА может возглавить чиновник из Мукачево

30 декабря 2024, 14:02
Читайте також українською мовою
фото: t.me/serhiy_hayday
Читайте також
українською мовою

Одним из кандидатов на должность начальника Полтавской областной военной администрации является Гайдай Сергей Владимирович.

Об этом RegioNews стало известно из собственных источников.

Сергей Гайдай возглавлял Луганскую областную администрацию более трех лет. Он был назначен в октябре 2019, а с 24 февраля 2022 стал начальником военной администрации.

Гайдаю 49 лет, он родом из Северодонецка в Луганской области. В 2000-2015 гг. он работал на руководящих должностях частных предприятий Киева.

С 2015 по 2018 год был председателем Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области. До назначения на должность в Луганскую областную администрацию работал советником патронатной службы главы Закарпатской ОГА.

Информация об отставке Гайдая начала появляться в январе 2023 года. Тогда СМИ сообщали о возможном назначении его послом в Казахстане, однако этого не произошло.

Указ об увольнении Сергея Гайдая от должности главы Луганской ОВ был подписан 15 марта 2023 года.

В марте этого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая на должность главы Мукачевской районной государственной администрации Закарпатской области.

Напомним, 28 декабря Кабинет министров Украины уволил с должностей глав Киевской ОВА Руслана Кравченко и Полтавской ОВА Филиппа Пронина. Потом появилась информация о том, на какие должности они претендуют.

назначение кадры региональная политика Пронин Филипп Евгеньевич
27 декабря 2024
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
2024 год был очень насыщенным для Украины. ВСУ продолжают отражать атаки россиян, держа оборону страны. Впрочем, в тылу происходят не менее важные для государства события. RegioNews сделал подборку на...
24 декабря 2024
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
После увольнения в начале декабря временного исполняющего обязанности городского головы и секретаря городского совета Чернигова Александра Ломако на его место до сих пор никто не назначен. В сущности,...
23 декабря 2024
"Паляниця", "Пекло" и "Рута": изменят ли реактивные ракеты-дроны ход войны для Украины
Украина начала массовое производство ракет-дронов, способных долетать на достаточно большие расстояния вглубь россии для поражения там всяческих военных объектов. Точные характеристики этих новейших р...
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
Водитель электросамоката, который насмерть сбил человека в Киеве, получил условное наказание
30 декабря 2024, 15:46
На Закарпатье слетел с дороги и перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие
30 декабря 2024, 15:01
На Львовщине пуля из пневматического ружья попала в голову 4-летней девочки
30 декабря 2024, 14:43
Депутаты избрали нового председателя Тернопольского областного совета
30 декабря 2024, 13:37
На Тернопольщине нашли в колодце тело мужчины, пропавшего 12 дней назад
30 декабря 2024, 13:16
Водительнице Tesla, устроившей пьяное смертельное ДТП в Киеве, грозит 12 лет тюрьмы
30 декабря 2024, 12:45
СБУ разоблачила военного, который организовывал поджоги оборудования Укрзализныци
30 декабря 2024, 12:16
Политические тенденции 2024 года
30 декабря 2024, 11:47
Увольнение глав Киевской и Полтавской ОВА: нардеп сказал, на какие должности они претендуют
30 декабря 2024, 11:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
ВСУ в Курской области, ликвидация МСЭК и "бусификация": Чем запомнился уходящий год
Финал политического кризиса в Чернигове: выиграла ли Банковая?
Все публикации »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрий Николов
Все блоги »