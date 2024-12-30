Заместителю командира 110 бригады грозит 15 лет тюрьмы: подробности дела от ГБР

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ГБР сообщило о подозрении заместителю командира 110-й отдельной механизированной бригады (ОМБр). Он собирал деньги с уклоняющихся от службы бойцов.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, с января 2024 года заместитель командира организовал механизм получения денег от военнослужащих, не желавших проходить службу.

"За половину суммы зарплаты такие лица могли не являться на службу. При этом некоторым из них периодически даже оформляли боевые выплаты", – говорится в сообщении.

Следствие установило личности не менее четырех человек, которые регулярно пользовались такой схемой. Из-за неправомерно выплаченной зарплаты этим бойцам государству нанесен ущерб более чем на 2,2 млн гривен. При этом количество участников схемы может достигать десятков человек.

О незаконной деятельности заместитель командира сообщил его подчиненный – он забрал у него сумку с 1,5 млн. грн. и передал правоохранителям. В ответе офицер попытался шантажировать подчиненного и представил документы о том, что он самовольно покинул воинскую часть с оружием.

27 декабря работники ГБР провели ряд обысков по месту жительства подозреваемого, во время которых изъяли автомат, фигурировавший по делу против подчиненного, а также средства в разной валюте на общую сумму более 5 млн грн.

Заместитель командира бригады подозревается в превышении служебных полномочий и в присвоении оружия путем злоупотребления служебным положением, совершенных в условиях военного положения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, ранее журналисты "Украинской правды" обнародовали материал о 211-й бригаде. Военных, употреблявших алкоголь и отказывавшихся платить за "умолчание" таких фактов, избивали. Журналисты выяснили, что к издевательствам причастен крестник командира бригады Олега Побережнюка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211 ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами.

19 декабря командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения. Согласно решению суда, Побережнюк будет находиться под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

26 декабря правоохранители объявили подозрение командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады. По данным следствия, он издевался над подчиненными солдатами.