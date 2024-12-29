Командиру 211 бригады, в которой издевались над военными, готовят новое подозрение, — СМИ

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, передает RegioNews.

Следствие считает, что Побережнюк знал о фактах пыток и другого бесчеловечного обращения со стороны офицера Владислава Пастухова, но не реагировал и не инициировал вопрос привлечения его к ответственности.

За это, по данным источников, комбригу готовят подозрение.

Напомним, ранее журналисты "Украинской правды" обнародовали материал о 211-й бригаде. Военных, употреблявших алкоголь и отказывавшихся платить за "умолчание" таких фактов, избивали. Журналисты выяснили, что к издевательствам причастен крестник командира бригады Олега Побережнюка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211 ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами.

19 декабря командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения. Согласно решению суда, Побережнюк будет находиться под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

26 декабря правоохранители объявили подозрение командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады. По данным следствия, он издевался над подчиненными солдатами.

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