Заступнику командира 110 бригади загрожує 15 років в'язниці: подробиці справи від ДБР

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ДБР повідомило про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади (ОМБр). Він збирав гроші з бійців, які ухилялися від служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, з січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу.

"За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило особи не менше чотирьох людей, які регулярно користувалися такою схемою. Через неправомірно виплачену зарплату цим бійцям державі завдано збитків більше ніж на 2,2 млн гривень. При цьому кількість учасників схеми може досягати десятків людей.

Про незаконну діяльність заступник командира повідомив його підлеглий – він забрав у нього сумку з 1,5 млн грн і передав правоохоронцям. У відповіді офіцер спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він самовільно залишив військову частину зі зброєю.

27 грудня працівники ДБР провели низку обшуків за місцем проживання підозрюваного, під час яких вилучили автомат, який фігурував у справі проти підлеглого, а також кошти в різній валюті на загальну суму понад 5 млн грн.

Заступника командира бригади підозрюють у перевищенні службових повноважень, та у привласненні зброї шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в умовах воєнного стану. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, раніше журналісти "Української правди" оприлюднила матеріал про 211-ту бригаду. Військових, які вживали алкоголь і відмовлялися платити за "замовчування" таких фактів, били. Журналісти з'ясували, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив командира 211-ї ПМБр і наказав перевірити інформацію про знущання з солдатів.

19 грудня командиру 211-ї понтонно-мостової бригади Олегу Побережнюку обрали запобіжний захід. Відповідно до рішення суду, Побережнюк перебуватиме під вартою 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

26 грудня правоохоронці оголосили підозру командиру взводу 211 понтонно-мостової бригади. За даними слідства, він знущався з підлеглих солдатами.