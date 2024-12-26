Командира взвода 211 бригады, издевавшегося над подчиненными, объявили в розыск

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Правоохранители объявили подозрение командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады. По данным следствия, он издевался над подчиненными солдатами

Об этом сообщили Офис генпрокурора и Государственное бюро расследований .

Военного подозревают в превышении военным должностным лицом полномочий, самовольном уходе из воинской части, а также дезертирстве.

По данным следствия, подозреваемый с февраля по май 2024 года во время пребывания в зоне выполнения задач на Востоке Украины неоднократно применял насилие по меньшей мере в отношении трех военнослужащих.

"В феврале 2024 года, находясь на Днепропетровщине, избил солдата за то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Офицер ударил его ногой в лицо и продолжил избивать по другим частям тела. Впоследствии, находясь в Донецкой области, подозреваемый снова избил этого солдата. Он дал приказ подчиненным привязать его к деревянной конструкции", - говорится в сообщении.

Также, как отмечают в Офисе генпрокурора, подозреваемый на Днепропетровщине избил еще одного солдата из-за спора об обнародовании в Интернете видеозаписи о ненадлежащих условиях проживания. А в мае на Харьковщине он избил подчиненного из-за якобы ненадлежащего обращения к нему.

Поскольку подозреваемый скрывается от следствия, он объявлен в розыск.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211 ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами.

19 декабря командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения. Согласно решению суда, Побережнюк будет находиться под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

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