09:30  15 декабря
Большая огневая мощь: Украина модернизировала американские бронетранспортеры М113
15:00  15 декабря
Больше света с 16 декабря: в ДТЭК анонсировали новые графики отключений
15:49  15 декабря
В центре Киева горело общежитие
UA | RU
UA | RU
Севгиль Мусаева Главный редактор "Украинской правды" info@regionews.ua
16 декабря 2024, 10:09

История, которая шокирует: об издевательствах над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ

16 декабря 2024, 10:09
Читайте також українською мовою
Если честно, после 10 лет работы в Украинской правде меня в целом тяжело чем-то шокировать и удивить. Но следующая история именно такова. В пятницу после ее прочтения и редактирования мне было плохо физически.
Если честно, после 10 лет работы в Украинской правде меня в целом тяжело чем-то шокировать и удивить. Но следующая история именно такова. В пятницу после ее прочтения и редактирования мне было плохо физически.
Читайте також
українською мовою

Наша Ангелина Страшкулич получила часть материалов о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде от одного из офицеров, занимавшегося служебными проверками.

Эти документы свидетельствуют об ужасных издевательствах над солдатами бригады со стороны руководства. В частности о таком:

"В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того чтобы на тебя не составляли протокол, нужно было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушения", - рассказывает УП офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук, который тогда служил в 211-й бригаде и занимался внутренней проверкой.

"Также я установил много незаконных фактов, в том числе избиения военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка – на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже капитан, Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", – говорит он.

"Малый Пастух угрожал тем, что его батя - начальник штаба, а крестный - комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось требовать у ребят деньги", - добавляет на условиях анонимности другой военный.

В подтверждение своих слов собеседники УП предоставили снимаемые Пастух фото и видео, а также объяснения, рапорты и заявления пострадавших.

Ниже одна из фотографий, которые мы получили от военных. И она шокирует.

В заявлении пострадавшего военного указано следующее:

"Я, …, находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой области употреблял алкогольные напитки, за что был неоднократно наказан ст. издевались надо мной…"

Этот текст точно стоит вашего внимания и общественной огласки. История жутковата и самое ужасное, что по сей день никто не понес за нее наказание. Виновных повысили, а нарушивших проблемы отправили в пехоту.

Мы работали над этим материалом почти два месяца. Опросили несколько десятков человек – пострадавших, свидетелей издевательств, офицеров и сержантов, занимавшихся служебными проверками. Большинство из собеседников выразили желание остаться анонимными.

Буду благодарна за распространение этой истории. Такие вещи не должны существовать в украинской армии.

ВСУ военная служба расследование нарушения
Вывозили 20 тонн ежемесячно: на Львовщине чиновники воровали горючее из воинской части
13 декабря 2024, 21:50
Чиновник воинской части в Донецкой области шантажом заставлял бойцов работать на свою семью
13 декабря 2024, 16:07
Все новости »
 
Большая чистка мэров. Кто следующий?
Сколько зарабатывают «люди Зеленского»
Вся президентська рать
Самые богатые мэры Украины
Подписывайтесь на RegioNews
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
В результате пьяного ДТП в Ровенской области тяжелые травмы получил младенец
16 декабря 2024, 10:41
Стало известно о диверсии СБУ на оккупированной Донетчине: взрывы раздавались всю ночь
16 декабря 2024, 10:21
В Киеве двое мужчин повредили семь авто "ради развлечения"
16 декабря 2024, 09:54
В Харьковской области в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения
16 декабря 2024, 09:38
Партизаны показали, как россияне строят фортификации в оккупированном Крыму
16 декабря 2024, 09:07
Россия ночью запустила по Украине почти 50 дронов: результат работы ПВО
16 декабря 2024, 08:49
Генштаб обновил данные о потерях РФ: сколько оккупантов ликвидировано на 16 декабря
16 декабря 2024, 08:11
Удар по логистике России: в Ульяновске взорвали железную дорогу
16 декабря 2024, 06:25
На Ровенщине 16-летний подросток приехал в гости к друзьям и внезапно умер
16 декабря 2024, 05:20
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Все публикации »
Юрий Чевордов
Сергей Костеж
Валерий Чалый
Все блоги »