История, которая шокирует: об издевательствах над солдатами в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ

Если честно, после 10 лет работы в Украинской правде меня в целом тяжело чем-то шокировать и удивить. Но следующая история именно такова. В пятницу после ее прочтения и редактирования мне было плохо физически.

Если честно, после 10 лет работы в Украинской правде меня в целом тяжело чем-то шокировать и удивить. Но следующая история именно такова. В пятницу после ее прочтения и редактирования мне было плохо физически.

Наша Ангелина Страшкулич получила часть материалов о ситуации в 211-й понтонно-мостовой бригаде от одного из офицеров, занимавшегося служебными проверками.

Эти документы свидетельствуют об ужасных издевательствах над солдатами бригады со стороны руководства. В частности о таком:

"В ходе служебной проверки солдаты рассказывали мне, что для того чтобы на тебя не составляли протокол, нужно было заплатить от 5 до 20 тысяч гривен тому, кто обнаружил нарушения", - рассказывает УП офицер отделения психологической поддержки персонала Остафийчук, который тогда служил в 211-й бригаде и занимался внутренней проверкой.

"Также я установил много незаконных фактов, в том числе избиения военных, если они употребляли алкоголь, но не платили деньги. В основном издевательствами над бойцами занимался сын начштаба Пастуха и крестник комбрига Побережнюка – на тот момент старший лейтенант, а сейчас уже капитан, Владислав Пастух, который был командиром одного из взводов в первом батальоне", – говорит он.

"Малый Пастух угрожал тем, что его батя - начальник штаба, а крестный - комбриг, которые могут перевести военных в пехоту, где их сразу бросят "на мясо". За счет этих угроз ему удавалось требовать у ребят деньги", - добавляет на условиях анонимности другой военный.

В подтверждение своих слов собеседники УП предоставили снимаемые Пастух фото и видео, а также объяснения, рапорты и заявления пострадавших.

Ниже одна из фотографий, которые мы получили от военных. И она шокирует.

В заявлении пострадавшего военного указано следующее:

"Я, …, находясь на ротации в Днепропетровской и Донецкой области употреблял алкогольные напитки, за что был неоднократно наказан ст. издевались надо мной…"

Этот текст точно стоит вашего внимания и общественной огласки. История жутковата и самое ужасное, что по сей день никто не понес за нее наказание. Виновных повысили, а нарушивших проблемы отправили в пехоту.

Мы работали над этим материалом почти два месяца. Опросили несколько десятков человек – пострадавших, свидетелей издевательств, офицеров и сержантов, занимавшихся служебными проверками. Большинство из собеседников выразили желание остаться анонимными.

Буду благодарна за распространение этой истории. Такие вещи не должны существовать в украинской армии.