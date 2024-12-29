Новое подозрение командиру 211 бригады: в ГБР обнародовали официальное сообщение

Сотрудники Государственного бюро расследований задержали и сообщили о подозрении командиру 211 бригады ВСУ, который не реагировал на факты издевательства и пытки над вверенными ему военнослужащими

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Установлено, что, по крайней мере, с февраля по июль 2024 года командир бригады знал о многочисленных фактах пыток и другого бесчеловечного обращения над бойцами подчиненным ему офицером, однако не реагировал на это и не инициировал вопрос привлечения винного офицера к ответственности.

По имеющейся информации, старший лейтенант, избивавший и пытавший подчиненных военнослужащих, является сыном начальника штаба указанной воинской части и является близким товарищем командира бригады.

Ранее сообщалось, что ГБР провело обыски у командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олега Побережнюка.

Напомним, ранее журналисты "Украинской правды" обнародовали материал о 211-й бригаде. Военных, употреблявших алкоголь и отказывавшихся платить за "умолчание" таких фактов, избивали. Журналисты выяснили, что к издевательствам причастен крестник командира бригады Олега Побережнюка.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211 ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами.

19 декабря командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения. Согласно решению суда, Побережнюк будет находиться под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

26 декабря правоохранители объявили подозрение командиру взвода 211 понтонно-мостовой бригады. По данным следствия, он издевался над подчиненными солдатами.