Командиру 211 бригады, в которой издевались над военными, избрали меру пресечения

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В Тернопольском горрайонном суде сегодня, 19 декабря, командиру 211-й понтонно-мостовой бригады Олегу Побережнюку избрали меру пресечения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Суспільне".

Согласно решению суда, Побережнюк будет находиться под стражей 2 месяца с правом внесения залога в размере 908 тысяч 400 гривен.

Побережнюк во время заседания отрицал обвинения в свой адрес. Он также отвергает обвинения в использовании подчиненных для строительства своего дома. Он уверяет, что не имеет никакого отношения к строящемуся военнослужащим дому.

Напомним, военнослужащие 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали журналистам об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве, на которые не обращают внимания правоохранители.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что взял ситуацию под личный контроль и будет сообщать о результатах проверки факта издевательств над военными.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил командира 211 ПМБр и приказал проверить информацию об издевательствах над солдатами.

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