Непригодность за 4-7 тысяч долларов: в Одессе будут судить сотрудника ТЦК

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Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении сотрудника Малиновского РТЦК и СП Одессы, организовавшего заработок на мужчинах, желающих избежать мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

"Сотрудник одного из отделов ТЦК несанкционированно корректировал данные военнообязанных в электронной базе "Оберег" за 4-7 тысяч долларов США. Он вносил в нее ложную информацию о непригодности мужчин в службу, что позволяло им выезжать за границу", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что мужчина действовал по этой схеме с 2023 года и успел сделать "непригодными" не менее семи военнообязанных.

В настоящее время сотрудник РТЦК и СП уволен из центра комплектования и находится под стражей. Он обвиняется в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах или компьютерных сетях.

У ГБР добавили, что военнослужащий признает свою вину и "изъявил желание реабилитироваться перед законом, борясь за победу в рядах ВСУ".

Напомним, ранее правоохранители ликвидировали в Днепре масштабную схему уклонения от мобилизации. Задержаны 5 организаторов.