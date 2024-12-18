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18 декабря 2024, 08:19

Семь областей должны усилить работу над фортификациями, — Сырский

18 декабря 2024, 08:19
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фото: Facebook
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Семь областей Украины должны усилить работу по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает RegioNews.

Сырский отметил, что к строительству фортификаций вовлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации.

"Семь областей должны усилить работу по направлению фортификаций", — отметил главнокомандующий, не уточнив, о каких регионах идет речь.

Сырский также сообщил, что строительство инженерно-фортификационных сооружений распределено на три этапа. По его словам, сейчас идет финальный этап, в рамках которого ВСУ уже завершают реализацию поставленных задач, а Государственной специальной службе транспорта следует ускорить работу.

Главнокомандующий также отметил, что областные военные администрации должны активнее работать в направлении строительства фортификаций, особенно эшелонирования в глубину.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение выделить еще 6 млрд. гривен на строительство фортификаций в Харьковской области.

ВСУ оборона Сырский Александр Станиславович фортификации
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