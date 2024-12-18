фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"

Об этом сообщает 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", передает RegioNews.

Отмечается, что защитники, несмотря на тяжелые погодные условия, проводят непрерывную разведку в Торецке. Между полетами воины сушат дроны феном и почти не выходят из подвала, чтобы не "засветить" врагу свое месторасположение.

"Заснеженный, разрушенный, в огне и копоти. Так выглядит сейчас Торецк. Еще один город, через который проходит линия фронта. И который россияне полностью разрушили, чтобы "освободить", – говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре бойцы 42-й отдельной механизированной бригады ВСУ были сняты, как в конце ноября 2024 года выглядит разрушенный российскими войсками Торецк.

Ранее аэроразведка бригады "Хищник" патрульной полиции сняла, как выглядит уничтоженный российской оккупационной армией Торецк в октябре с высоты птичьего полета.