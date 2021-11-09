08:59  09 ноября
В Украине новый рекорд смертности от коронавируса за сутки
13:07  09 ноября
Совет ЕС исключил Украину из списка COVID-безопасных стран
17:20  09 ноября
На Донбассе зафиксировали два нарушения, потерь среди наших военных нет
UA | RU
UA | RU
09 ноября 2021, 18:02 5

Названы вероятные причины ДТП в Польше, в котором погибли двое украинцев

09 ноября 2021, 18:02 5
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Причиной ДТП, в котором этой ночью в населенном пункте Ханьча на юге Польши погибли двое украинцев, а двое других получили травмы, вероятно, является усталость водителя, либо его плохое самочувствие

Об этом сообщил представитель полиции города Кельце Свентокшиского воеводства на юго-востоке Польши Кароль Мацек, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Следы шин автомобиля показывают, что водитель не тормозил, а просто съехал с дороги и въехал в дерево. Вероятно, он заснул за рулем, или ему стало плохо, - сообщил Мацек.

По словам представителя, не исключается также плохое техническое состояние автомобиля. Точная причина аварии будет установлена после проведения технической экспертизы автомобиля и определения физического состояния водителя в момент автокатастрофы.

Полицейский проинформировал, что ДТП произошло в 5 утра (по киевскому времени) на автодороге №764 воеводского значения. По неустановленным пока причинам 25-летний водитель микроавтобуса Mercedes на украинской регистрации на повороте съехал с дороги и столкнулся с деревом. На месте погибли двое пассажиров: 24-летний мужчина и 25-летняя женщина. В то же время 25-летний водитель микроавтобуса находится в тяжелом состоянии, а еще один 35-летний пассажир имеет переломы конечностей, но его жизни не угрожает опасность.

Спикер полиции сообщил, что в момент ДТП украинцы ехали с украинско-польской границы.

У водителя взяли кровь на анализы. Местная прокуратура изучает обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщалось, сегодня в ДТП в Польше погибли двое молодых украинцев.

ДТП Польша погибшие полиция расследование

Жестокое избиение депутата ОТГ с Херсонщины было инсценировкой, которая позволила разоблачить заказчика
09 ноября 2021, 17:24
Смертельное ДТП в Харькове: суд оштрафовал 16-летнего виновника
09 ноября 2021, 15:08
На Запорожье пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП
09 ноября 2021, 13:14
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Правительственная перетасовка. Кого усилят изменения в Кабмине, а кому и чем это может угрожать
О чем говорят свежие рейтинги, или когда начнет разбегаться монобольшинство
Все публикации »
Виктор Таран
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua