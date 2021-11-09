Названы вероятные причины ДТП в Польше, в котором погибли двое украинцев

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Причиной ДТП, в котором этой ночью в населенном пункте Ханьча на юге Польши погибли двое украинцев, а двое других получили травмы, вероятно, является усталость водителя, либо его плохое самочувствие

Об этом сообщил представитель полиции города Кельце Свентокшиского воеводства на юго-востоке Польши Кароль Мацек, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Следы шин автомобиля показывают, что водитель не тормозил, а просто съехал с дороги и въехал в дерево. Вероятно, он заснул за рулем, или ему стало плохо, - сообщил Мацек.

По словам представителя, не исключается также плохое техническое состояние автомобиля. Точная причина аварии будет установлена после проведения технической экспертизы автомобиля и определения физического состояния водителя в момент автокатастрофы.

Полицейский проинформировал, что ДТП произошло в 5 утра (по киевскому времени) на автодороге №764 воеводского значения. По неустановленным пока причинам 25-летний водитель микроавтобуса Mercedes на украинской регистрации на повороте съехал с дороги и столкнулся с деревом. На месте погибли двое пассажиров: 24-летний мужчина и 25-летняя женщина. В то же время 25-летний водитель микроавтобуса находится в тяжелом состоянии, а еще один 35-летний пассажир имеет переломы конечностей, но его жизни не угрожает опасность.

Спикер полиции сообщил, что в момент ДТП украинцы ехали с украинско-польской границы.

У водителя взяли кровь на анализы. Местная прокуратура изучает обстоятельства трагического происшествия.

Как сообщалось, сегодня в ДТП в Польше погибли двое молодых украинцев.