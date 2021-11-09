Названі ймовірні причини ДТП у Польщі, в якій загинули двоє українців

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Причиною ДТП, в якій цієї ночі у населеному пункті Ханьча на півдні Польщі загинуло двоє українців, а двоє інших отримали травми, ймовірно, є втома водія, або його погане самопочуття

Про це повідомив речник поліції міста Кєльце Свєнтокшиського воєводства на південному сході Польщі Кароль Мацек, передає RegioNews з посиланянм на Укрінформ.

Сліди шин автомобіля показують, що водій не гальмував, а просто з’їхав з дороги і в’їхав в дерево. Ймовірно, він заснув за кермом, або йому стало погано, - повідомив Мацек.

За словами речника, не виключається також поганий технічний стан автомобіля. Точну причину аварії буде встановлено після проведення технічної експертизи автомобіля і визначення фізичного стану водія в момент автокатастрофи.

Поліцейський поінформував, що ДТП сталася о 5-й ранку (за київським часом) на автодорозі №764 воєводського значення. З невстановлених поки причин 25-річний водій мікроавтобуса Mercedes на українській реєстрації на повороті з’їхав з дороги і зіткнувся з деревом. На місці загинули двоє пасажирів: 24-річний чоловік і 25-річна жінка. Водночас 25-річний водій мікроавтобуса перебуває у важкому стані, а ще один 35-річний пасажир має переломи кінцівок, але його життю не загрожує небезпека.

Речник поліції повідомив, що у момент ДТП українці їхали з українсько-польського кордону.

У водія взяли кров на аналізи. Місцева прокуратура вивчає обставини трагічної події.

Як повідомлялося, сьогодні у ДТП в Польщі загинули двоє молодих українців.