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09 ноября 2021, 13:14 7

На Запорожье пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

09 ноября 2021, 13:14 7
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Фото: из открытых источников
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В селе Малая Белозерка Васильевского района Запорожской области водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 59-летнюю женщину, которая шла по дороге в попутном направлении. От полученных травм она скончалась, а водитель скрылся с места происшествия

Как передает RegioNews, об этом сообщил отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Транспортное средство и местонахождение 27-летнего водителя было установлено в течение нескольких часов. На момент осмотра врачом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В автомобиле, которым он управлял, правоохранители обнаружили разбитую фару и другие вещественные доказательства причастности к дорожно-транспортному происшествию.

Фигуранту начатого уголовного производства грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Проведение следственных действий и соответствующих экспертиз продолжается.

Напомним, недавно на Киевщине пьяный полицейский попал в ДТП, в результате чего погиб человек.

ДТП смерть полиция авто авария

 
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