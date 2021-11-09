Жестокое избиение депутата ОТГ с Херсонщины было инсценировкой, которая позволила разоблачить заказчика

Фото Нацполиции

Нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области, во время которого чиновника и его жену якобы жестоко избили, оказался инсценировкой, организованной украинской спецслужбой

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает RegioNews.

Таким образом был разоблачен заказчик этого преступления - глава упомянутой ОТГ.

По данным следствия, чиновник за 7 тысяч долларов США нанял исполнителей, чтобы те покалечили депутата, с которым у него были неприязненные отношения в сфере хозяйственной деятельности. В качестве задатка, председатель ОТГ передал им 1500 долларов и 10 000 гривен.

Реализацию преступления предотвратили сотрудники Управления СБУ и следственного управления ГУНП в Одесской области. 5 ноября на окраине Одессы правоохранители инсценировали нападение на автомобиль народного избранника и причинение ему с женой телесных повреждений, - говорится в сообщении.

Таким образом злоумышленник убедился в выполнении заказа и передал "исполнителям" еще 5000 долларов вознаграждения. После этого его задержали правоохранители.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что под Одессой неизвестные напали на депутата из Херсонщины, он в тяжелом состоянии.