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09 ноября 2021, 15:08 4

Смертельное ДТП в Харькове: суд оштрафовал 16-летнего виновника

09 ноября 2021, 15:08 4
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Фото из открытых источников
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Суд в Харькове вынес решение по делу о нарушении правил дорожного движения Николаем Харьковским, подозреваемым в совершении смертельного ДТП 26 октября

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на NewsRoom.

Судья рассмотрела два дела, когда он превышал скорость и управлял машиной Dodge без водительских прав, и вынесла решение. В итоге Николая Харьковского приговорили к штрафам в 340 гривен и в 3400 гривен по двум админпротоколах. В обоих случаях судья выбрала максимальную сумму штрафа.

Также сообщается, что на самом заседании ни Николая Харьковского, ни его адвоката не было. Решение может быть обжаловано в апелляции.

Напомним, в Харькове вечером 26 октября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Infiniti, Chevrolet и Skoda. Водитель Chevrolet погиб на месте, а водителя и пассажиров автомобиля Infiniti доставили в местную больницу.

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