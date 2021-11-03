В Запорожье будут расследовать законность действий полицейских, которые задерживали участников митинга антивакцинаторов

Фото: скриншот с видео

В Запорожье во время задержания полицией упал один из участников митинга противников вакцинации под стенами ОГА, назначено служебное расследование

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Запорожской области, передает RegioNews.

Сотрудники полиции, которые несли службу по охране общественного порядка, проводили разъяснительную работу, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания.

Пятеро граждан, которые сознательно не выполняли законные требования сотрудников полиции и провоцировали правоохранителей и других участников собрания, были задержаны в соответствии со статьей 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время задержания один из мужчин упал на землю. Сотрудники полиции оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.

Начальником ГУНП в Запорожской области назначено проведение служебного расследования относительно законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений, материалы будут направлены в Государственный бюро расследований в Запорожской области.

В полиции напомнили, что на территории регионов, на которых установлен красный уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям, запрещается пребывание без надетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Во время митинга правоохранители озвучили данные требования действующего законодательства и предупредили об административной ответственности за его нарушение.

Как сообщалось, акция антивакцинаторов под Радой состоялась без нарушений.

Также спокойно прошел пикет антивакцинаторов под Черновицкой ОГА.

Между тем в Минздраве отреагировали на митинг "антивакцинаторов" в Киеве: министр здравоохранения Ляшко назвал его насмешкой над медиками.