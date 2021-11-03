13:28  03 ноября
Верховная Рада отправила в отставку министра экологии Абрамовского
08:09  03 ноября
ЦИК обработала 100% протоколов на довыборах в Черкасской области
17:35  03 ноября
На Донбассе российские оккупанты обстреляли наших военных из гранатометов, потерь среди бойцов ООС нет
UA | RU
UA | RU
03 ноября 2021, 17:53 356

В Запорожье будут расследовать законность действий полицейских, которые задерживали участников митинга антивакцинаторов

03 ноября 2021, 17:53 356
Читайте також українською мовою
Фото: скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Запорожье во время задержания полицией упал один из участников митинга противников вакцинации под стенами ОГА, назначено служебное расследование

Об этом говорится в сообщении ГУНП в Запорожской области, передает RegioNews.

Сотрудники полиции, которые несли службу по охране общественного порядка, проводили разъяснительную работу, требуя соблюдения норм карантинных ограничений во время собрания.

Пятеро граждан, которые сознательно не выполняли законные требования сотрудников полиции и провоцировали правоохранителей и других участников собрания, были задержаны в соответствии со статьей 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Во время задержания один из мужчин упал на землю. Сотрудники полиции оказали ему первую неотложную медицинскую помощь и вызвали скорую помощь. С целью диагностирования травм пострадавшего направили в лечебное учреждение, - говорится в сообщении.

Начальником ГУНП в Запорожской области назначено проведение служебного расследования относительно законности действий его подчиненных. В случае установления нарушений, материалы будут направлены в Государственный бюро расследований в Запорожской области.

В полиции напомнили, что на территории регионов, на которых установлен красный уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мероприятиям, запрещается пребывание без надетых респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра.

Во время митинга правоохранители озвучили данные требования действующего законодательства и предупредили об административной ответственности за его нарушение.

Как сообщалось, акция антивакцинаторов под Радой состоялась без нарушений.

Также спокойно прошел пикет антивакцинаторов под Черновицкой ОГА.

Между тем в Минздраве отреагировали на митинг "антивакцинаторов" в Киеве: министр здравоохранения Ляшко назвал его насмешкой над медиками.

расследование митинг полиция задержание Запорожье антивакцинаторы

Нацполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов на миллионы гривен
03 ноября 2021, 12:49
В Киеве проходит марш "антивакцинаторов"
03 ноября 2021, 09:01
Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам
02 ноября 2021, 17:45
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua