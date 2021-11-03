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03 ноября 2021, 09:01 234

В Киеве проходит марш "антивакцинаторов"

03 ноября 2021, 09:01 234
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Фото: pravda.com.ua
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Рядом со зданием Верховной Рады в Киеве начался так называемый марш за права, участники которого выступают против принудительной COVID-вакцинации и ограничений для не привитых украинцев

Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".

По данным издания, акция началась в 8 часов утра. К стенам парламента пришло несколько сотен человек, однако отмечается, что люди продолжают собираться.

Среди основных требований митингующих - отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав людей.

Участники акции заблокировали движение в нескольких местах правительственного квартала.

Напомним, ранее в центре Киева прошел митинг перевозчиков. Забастовщики возмущаются размерами штрафов, которые предусмотрены в случае невыполнения карантинных требований.

украинцы карантин митинг протесты вакцинация

 
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