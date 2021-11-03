В Киеве проходит марш "антивакцинаторов"
Рядом со зданием Верховной Рады в Киеве начался так называемый марш за права, участники которого выступают против принудительной COVID-вакцинации и ограничений для не привитых украинцев
Как передает RegioNews, об этом сообщает "Украинская правда".
По данным издания, акция началась в 8 часов утра. К стенам парламента пришло несколько сотен человек, однако отмечается, что люди продолжают собираться.
Среди основных требований митингующих - отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и соблюдение прав людей.
Участники акции заблокировали движение в нескольких местах правительственного квартала.
Напомним, ранее в центре Киева прошел митинг перевозчиков. Забастовщики возмущаются размерами штрафов, которые предусмотрены в случае невыполнения карантинных требований.