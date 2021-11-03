Под Черновицкой ОГА начался пикет антивакцинаторов
В Черновцах под зданием ОГА около сотни человек собрались на митинг против вакцинации от коронавирус
Об этом сообщает местное издание molbuk.ua, передает RegioNews.
Участники пикета выразили требование к местным властям о недопущении принудительной иммунизации от Covid-19.
К участникам акции вышел глава ОГА Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться.
Зато собравшиеся здесь люди начали выкрикивать ему возмущение: "Ганьба!"
Как сообщалось, сегодня в Киеве проходит марш "антивакцинаторов".
Также в Минздраве отреагировали на митинг "антивакцинаторов" в Киеве.
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