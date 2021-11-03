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03 ноября 2021, 12:45 74

Под Черновицкой ОГА начался пикет антивакцинаторов

03 ноября 2021, 12:45 74
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Фото molbuk.ua
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В Черновцах под зданием ОГА около сотни человек собрались на митинг против вакцинации от коронавирус

Об этом сообщает местное издание molbuk.ua, передает RegioNews.

Участники пикета выразили требование к местным властям о недопущении принудительной иммунизации от Covid-19.

К участникам акции вышел глава ОГА Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться.

Зато собравшиеся здесь люди начали выкрикивать ему возмущение: "Ганьба!"

Как сообщалось, сегодня в Киеве проходит марш "антивакцинаторов".

Также в Минздраве отреагировали на митинг "антивакцинаторов" в Киеве.

Черновцы акции протеста вакцинация пикет Черновицкая ОГА антивакцинаторы

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