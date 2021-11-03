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03 ноября 2021, 12:49 31

Нацполиция разоблачила схему подделки COVID-сертификатов на миллионы гривен

03 ноября 2021, 12:49 31
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Фото: из открытых источников
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На территории Львовской и Запорожской областей разоблачили группу лиц, которые изготавливали и сбывали поддельные COVID-сертификаты и отрицательные результаты ПЦР-тестов. На таком "бизнесе" дельцы зарабатывали более 3 миллионов гривен ежемесячно

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении пресс-центра МВД.

Отмечается, что один "международный сертификат" стоил 40 евро, а отрицательный ПЦР-тест - 600 грн. Поддельные документы дельцы отправляли "клиентам" через почту, а деньги получали на свои банковские карты.

"Во время следствия правоохранители установили, что участники группировки ежемесячно изготавливали около тысячи сертификатов о вакцинации и почти две тысячи негативных ПЦР-тестов. Такая противоправная деятельность приносила им доход на сумму более 3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски по местам проживания фигурантов в г. Львов. Следователи и оперативники обнаружили и изъяли поддельные международные свидетельства о вакцинации от COVID-19, бланки негативных ПЦР-тестов, черновую бухгалтерию.

Кроме того, изъяты другие поддельные документы: приглашение на работу за рубежом и справки для государственных органов власти. Также полицейские изъяли полиграфическое оборудование, компьютерную технику и средства связи.

Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада намерен установить уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов.

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