У Запоріжжі розслідуватимуть законність дій поліцейських, які затримували учасників мітингу антивакцинаторів

Фото: скріншот з відео

У Запоріжжі під час затримання поліцією упав один з учасників мітингу противників вакцинації під стінами ОДА, призначене службове розслідування

Про це йдеться у повідомленні ГУНП в Запорізькій області, передає RegioNews.

Співробітники поліції, які несли службу з охорони громадського порядку, проводили роз’яснювальну роботу, вимагаючи дотримання норм карантинних обмежень під час зібрання.

П’ятеро громадян, які свідомо не виконували законні вимоги працівників поліції та провокували правоохоронців та інших учасників зібрання, були затримані згідно зі статтею 262 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Під час затримання один з чоловіків впав на землю. Співробітники поліції надали йому першу невідкладну медичну допомогу і викликали швидку допомогу. З метою діагностування травм потерпілого направили до лікувального закладу, - йдеться у повідомленні.

Начальником ГУНП в Запорізькій області призначено проведення службового розслідування щодо законності дій його підлеглих. У разі встановлення порушень, матеріали будуть направлені до Державного бюро розслідувань у Запорізькій області.

В поліції нагадали, що на території регіонів, на яких установлений червоний рівень епідемічної небезпеки, додатково до обмежувальних протиепідемічних заходів, забороняється перебування без вдягнутих респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у разі неможливості дотримання фізичної дистанції не менше 1 метра.

Під час мітингу правоохоронці озвучили дані вимоги чинного законодавства та попередили про адміністративну відповідальність за його порушення.

Як повідомлялося, акція антивакцинаторів під Радою відбулася без порушень.

Також спокійно пройшов пікет антивакцинаторів під Чернівецькою ОДА.

Тим часом у МОЗ відреагували на мітинг "антивакцинаторів" у Києві: міністр охорони здоров'я Ляшко назвав його насмішкою над медиками.