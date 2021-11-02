Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам

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Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровых трансформаций Мария Карчевич, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня только Национальной полицией открыто 1065 уголовных производств, из них в 50% случаев лица получили сообщение о подозрении. Также 120 актов направлено в суд, по 400 правонарушения. Обидно, но стоит отметить, что из этих уголовных производств есть 80 правонарушений, к которым причастны, в том числе, и медработники", — сказала Карчевич.

Напомним, на днях в столице пять человек попались на подделке COVID-сертификатов.