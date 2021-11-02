12:46  02 ноября
Медведчуку избрали новую меру пресечения
17:45  02 ноября
Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам
17:44  02 ноября
На Донбассе российские оккупанты вновь убили защитника Украины
UA | RU
UA | RU
02 ноября 2021, 17:45 12

Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам

02 ноября 2021, 17:45 12
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Полиция расследует более 1 тысячи уголовных производств по фактам подделки сертификатов вакцинации от коронавирус

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровых трансформаций Мария Карчевич, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"На сегодня только Национальной полицией открыто 1065 уголовных производств, из них в 50% случаев лица получили сообщение о подозрении. Также 120 актов направлено в суд, по 400 правонарушения. Обидно, но стоит отметить, что из этих уголовных производств есть 80 правонарушений, к которым причастны, в том числе, и медработники", — сказала Карчевич.

Напомним, на днях в столице пять человек попались на подделке COVID-сертификатов.

коронавирус полиция вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Победа "слуги" Войцеховского на Черкасщине: плюсы и минусы для партии Зеленского
Пиррова победа. Как двухходовка от ОП обеспечила победный блицкриг на Херсонщине
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram