Полиция возбудила более тысячи дел по фейковым COVID-сертификатам
Полиция расследует более 1 тысячи уголовных производств по фактам подделки сертификатов вакцинации от коронавирус
Об этом заявила заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифровых трансформаций Мария Карчевич, пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".
"На сегодня только Национальной полицией открыто 1065 уголовных производств, из них в 50% случаев лица получили сообщение о подозрении. Также 120 актов направлено в суд, по 400 правонарушения. Обидно, но стоит отметить, что из этих уголовных производств есть 80 правонарушений, к которым причастны, в том числе, и медработники", — сказала Карчевич.
Напомним, на днях в столице пять человек попались на подделке COVID-сертификатов.
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