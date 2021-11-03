Акция антивакцинаторов под Радой состоялась без нарушений - полиция

Нацполиция

Акция противников вакцинации от коронавируса в правительственном квартале и вблизи Верховной Рады в Киеве прошла без нарушений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

"Сейчас мероприятия в центре столицы закончились. Правонарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за соблюдением безопасности во время акции следили полицейские, взрывотехники, сотрудники полиции диалога, а также военнослужащие Национальной гвардии.

Напомним, что в среду утром противники вакцинации сначала заблокировали правительственный квартал, а затем продолжили свою акцию на площади Конституции под стенами Верховной Рады.

Организаторы акции из громкоговорителя призвали парламентариев отреагировать на требования участников акции, среди которых – не вакцинировать детей и не вводить штрафы за проезд без сертификата.