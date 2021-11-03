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03 ноября 2021, 11:12 435

В Минздраве отреагировали на митинг "антивакцинаторов" в Киеве

03 ноября 2021, 11:12 435
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Фото: из открытых источников
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Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал митинг "антивакцинаторов", который начался утром 3 ноября в центре Киева насмешкой над медиками

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова министра во время брифинга.

По словам министра, в реанимациях этот "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.

"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", - заявил он.

Министр призвал украинцев не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.

Ранее сообщалось, что рядом со зданием Верховной Рады в Киеве проходит так называемый марш за права, участники которого выступают против принудительной COVID-вакцинации.

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