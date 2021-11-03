В Минздраве отреагировали на митинг "антивакцинаторов" в Киеве
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко назвал митинг "антивакцинаторов", который начался утром 3 ноября в центре Киева насмешкой над медиками
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на слова министра во время брифинга.
По словам министра, в реанимациях этот "антивакцинаторский дух" очень быстро исчезает, а поддельные сертификаты не работают.
"Собрание людей, которые мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться - это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые к сожалению, потеряли своих родных из-за ковида", - заявил он.
Министр призвал украинцев не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и пользоваться только проверенной информацией на страницах Министерства здравоохранения, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья.
Ранее сообщалось, что рядом со зданием Верховной Рады в Киеве проходит так называемый марш за права, участники которого выступают против принудительной COVID-вакцинации.