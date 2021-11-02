В Киеве задержали чиновника Государственной судебной администрации, который скрывался от следствия

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Служба безопасности Украины задержала руководителя Территориального управления Государственной судебной администрации в Херсонской области, который более трех месяцев скрывался от следствия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Беглеца удалось обнаружить в Киеве в конце октября", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали в связи с тем, что после объявления ему подозрения в июле он пытался избежать уголовной ответственности и скрывался от следственных органов и суда.

Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 594 тыс. грн.

Так, по данным следствия, чиновник нарушил процедуру государственных закупок и заключил контракт с ФЛПом в обход тендерных норм. Таким образом, подписал договоры на поставки техники на сумму 1 млн 700 тыс. грн, 703 тыс. из которых, по имеющейся информации, пошли в его карман.

Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Черниговского городского совета и руководителей строительных компаний на присвоении десятков миллионов гривен, выделенных на развитие социальной инфраструктуры города.