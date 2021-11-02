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Медведчуку избрали новую меру пресечения
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02 ноября 2021, 12:46 11

Медведчуку избрали новую меру пресечения

02 ноября 2021, 12:46 11
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Фото: из открытых источников
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Печерский районный суд Киева избрал новую меру пресечения народному депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку - в виде личного обязательства

Об этом сообщает RegioNews.

Известно, что меру пресечения в виде личного обязательства предусматривает прибывать по каждому требованию органа досудебного расследования, прокурора или суда, не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда, сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы.

Мера пресечения в виде личного обязательства продлится до 31 декабря.

Ранее сообщалось, что предельный срок домашнего ареста народного депутата Виктора Медведчука в уголовном производстве о покушении на разграбление национальных ценностей закончился. В связи с этим офис генпрокурора просит суд применить в отношении Медведчука в этом уголовном производстве личное обязательство.

Единственная мера пресечения, о которой сейчас может ходатайствовать сторона обвинения - личное обязательство с возложением на подозреваемого обязанностей. 2 ноября Печерский районный суд г. Киева рассмотрит соответствующее ходатайство прокуроров.

Напомним, что подозрение в финансировании терроризма Медведчук получил в начале октября.

По версии следствия, речь идет о действиях, направленных на подрыв энергетической независимости Украины. В частности, после того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности, в ЮАР.

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