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08 октября 2021, 12:40 4

Председатель Верховного Суда Данишевская уходит в отставку

08 октября 2021, 12:40 4
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Фото: сайт ВСУ
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Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Она созывает пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда. По ее словам, она не планирует оставаться на посту.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру...Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда", - заявила она.

Данишевская отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены председателя суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.

Ранее сообщалось, что глава ВСУ Данишевская задекларировала 3,5 млн зарплаты и немало имущества.

суд ВСУ

 
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