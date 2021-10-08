Председатель Верховного Суда Данишевская уходит в отставку

Фото: сайт ВСУ

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

Она созывает пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда. По ее словам, она не планирует оставаться на посту.

"Я не буду предлагать свою кандидатуру...Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда", - заявила она.

Данишевская отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены председателя суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.

Ранее сообщалось, что глава ВСУ Данишевская задекларировала 3,5 млн зарплаты и немало имущества.