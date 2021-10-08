Председатель Верховного Суда Данишевская уходит в отставку
Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская уходит в отставку
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".
Она созывает пленум на 22 октября для избрания нового председателя суда. По ее словам, она не планирует оставаться на посту.
"Я не буду предлагать свою кандидатуру...Значит, можем искать в наших рядах следующего председателя Верховного Суда", - заявила она.
Данишевская отметила, что в лучших европейских традициях решила заранее инициировать процесс смены председателя суда. Кроме того, она подчеркнула, что ее карьера как судьи также подходит к финалу.
Ранее сообщалось, что глава ВСУ Данишевская задекларировала 3,5 млн зарплаты и немало имущества.
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