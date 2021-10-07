Присвоение земли в Одессе: кроме мэра Труханова, подозрения получили еще 15 человек

Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений", - отметили в бюро.

В частности, речь идет о таких лицах:

руководителе преступной организации:

Одесском городском главе;

председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОМР);

председателе земельной комиссии ОМР;

руководителе юридического департамента ОМР;

руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;

заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;

трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Дополнительно отмечается, что указанные должности люди занимали на момент совершения преступления.

Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них:

заместитель Одесского городского главы,

бывший руководитель одного из коммунальных предприятий,

экс-прокурор Одесской области,

владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры.

"Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику гарантирование Одесским городским советом права на застройку ним земельного участка (суперфиций) фактически задаром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.