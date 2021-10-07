Присвоение земли в Одессе: кроме мэра Труханова, подозрения получили еще 15 человек
Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов
Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений", - отметили в бюро.
В частности, речь идет о таких лицах:
- руководителе преступной организации:
- Одесском городском главе;
- председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОМР);
- председателе земельной комиссии ОМР;
- руководителе юридического департамента ОМР;
- руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;
- заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;
- трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.
Дополнительно отмечается, что указанные должности люди занимали на момент совершения преступления.
Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них:
- заместитель Одесского городского главы,
- бывший руководитель одного из коммунальных предприятий,
- экс-прокурор Одесской области,
- владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры.
"Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику гарантирование Одесским городским советом права на застройку ним земельного участка (суперфиций) фактически задаром", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.