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07 октября 2021, 10:04 215

Присвоение земли в Одессе: кроме мэра Труханова, подозрения получили еще 15 человек

07 октября 2021, 10:04 215
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Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов

Как передает RegioNews, об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений", - отметили в бюро.

В частности, речь идет о таких лицах:

  • руководителе преступной организации:
  • Одесском городском главе;
  • председателе Постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОМР);
  • председателе земельной комиссии ОМР;
  • руководителе юридического департамента ОМР;
  • руководителе департамента коммунальной собственности ОМР;
  • заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;
  • трех лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников преступной организации.

Дополнительно отмечается, что указанные должности люди занимали на момент совершения преступления.

Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них:

  • заместитель Одесского городского главы,
  • бывший руководитель одного из коммунальных предприятий,
  • экс-прокурор Одесской области,
  • владельцы компании-застройщицы и ее топ-менджеры.

"Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали такому застройщику гарантирование Одесским городским советом права на застройку ним земельного участка (суперфиций) фактически задаром", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

НАБУ САП расследование земля Геннадий Труханов

 
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