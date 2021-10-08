Труханов назвал требование залога в 120 миллионов гривен издевательством

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Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что залог в размере 120 миллионов гривен необоснованно высок и назвал требование обвинения издевательством

Об этом он заявил во время подхода к прессе в перерыве между заседаниями в Высшем антикоррупционном суде, где ему избирают меру пресечения, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

У меня нет таких денег. Прокуроры заявляют, что я в прошлом году купил себе квартиру, и это означает, что у меня есть соответствующие средства... Где я возьму такие деньги. Это что - издевательство надо мной? - возмутился Труханов.

Кроме того, мэр считает, что вариант содержания под стражей не имеет смысла, так как за годы разбирательств в судах он неоднократно имел возможность покинуть Украину, однако, не воспользовался этим.

Какие риски, зачем сейчас просить о содержании под стражей? Я за 4,5 года не сбежал, — подытожил мэр.

Как сообщалось, САП просит арестовать мэра Одессы Труханова с залогом более 100 миллионов.

Напомним, 6 октября мэру Одессы Труханову объявили подозрение в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.