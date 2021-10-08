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08 октября 2021, 11:18 310

САП просит арестовать мера Одессы Труханова с залогом более 100 миллионов

08 октября 2021, 11:18 310
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Специализированная антикоррупционная прокуратура просит арестовать мэра Одессы Геннадия Труханова на 60 суток с залогом 120 млн гривен. Сейчас Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения председателю Одесского городского совета.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на комментарий РБК-Украина представителя САП Ольга Постолюк

"Содержание под стражей с альтернативой внесения 120 млн гривен залога", - сообщила Постолюк на вопрос меру пресечения просит прокуратура.

Напомним, что мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что все подозреваемые (абсолютно не исключено, что количество подозреваемых может увеличиться) были причастны к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - сообщила она.

САП прокуратура мер генпрокурор

 
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