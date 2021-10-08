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08 октября 2021, 11:46 890

Мэр Яремче попал в аварию, его госпитализировали

08 октября 2021, 11:46 890
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Фото: Нацполиция
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В городе Яремче на дороге "Мукачево - Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения двух авто были госпитализированы водители

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Как предварительно установили правоохранители, 49-летний водитель автомобиля "Mitsubishi Outlander", житель Яремчанского территориальной общины, двигаясь в сторону Микуличина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с "Peugeot Partner", которым управлял 37-летний житель Надвирнянщины.

В результате дорожно-транспортного происшествия с телесными повреждениями в медучреждение доставлены оба водителя. Руководитель "Mitsubishi Outlander" находился в нетрезвом состоянии. У водителя Peugeot Partner, отобрана кровь на проверку состояния опьянения", - говорится в сообщении.

По факту аварии следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 "Нарушение правил безопасности дорожного движения" Уголовного кодекса Украины.

Как сообщают местные СМИ, фигурантом ДТП в Яремче - городской голова Андрей Мироняк, именно он управлял машиной, которая совершила аварию.

Напомним, ранее мэр Вознесенска попал в ДТП с участием автобуса.

ДТП мэр алкоголь авария Ивано-Франковская область

 
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