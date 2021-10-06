11:59  06 октября
Во Львове в ближайшие две недели могут закрыть школы
08:44  06 октября
Разумков заявил, что пойдет в суд, если у него заберут депутатский мандат
08:09  06 октября
На Донбассе зафиксировали шесть нарушений: оккупанты снова били из запрещенных вооружений
UA | RU
UA | RU
06 октября 2021, 13:16 188

Мэру Одессы Труханову объявили подозрение

06 октября 2021, 13:16 188
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет RegioNews.

По ее словам, согласно экспертным выводам, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн и сумма может варьироваться.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий - это телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что число подозреваемых может увеличиться) были причастны к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - сообщила она.

Напомним, 14 апреля 2020 года Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год. В августе обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова направили в суд.

Одесса подозрение мэр Ирина Венедиктова Геннадий Труханов

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Интрига округа №197 на Черкащине: Три Голуба против двух Войцехивских
"Приватбанк" Papers. Какими будут последствия офшорного скандала для страны, Зеленского и его партии
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua