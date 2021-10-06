Мэру Одессы Труханову объявили подозрение

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Мэру Одессы Геннадию Труханову объявили подозрение. Его и еще четырех человек подозревают в причастности к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе

Об этом в Facebook сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова, пишет RegioNews.

По ее словам, согласно экспертным выводам, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн и сумма может варьироваться.

"Информирую общество о том, что подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и прокурора САП... Подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить", - сообщила Венедиктова.

По ее словам, правоохранители проанализировали колоссальный массив данных, полученных в ходе следственных действий - это телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно полученная из электронных почтовых ящиков.

Генпрокурор заявила, что все подозреваемые (совершенно не исключено, что число подозреваемых может увеличиться) были причастны к ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана - уголовно наказуемые деяния", - сообщила она.

Напомним, 14 апреля 2020 года Труханову сообщили о подозрении в недостоверной информации в декларации за 2017 год. В августе обвинительный акт по делу мэра Одессы Труханова направили в суд.